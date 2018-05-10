Азербайджан отчитался по выполнению соглашения ОПЕК+ за апрель

10 мая 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в апреле 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили Trend в четверг в министерстве энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 785,7 тысячи баррелей, из которых 755,7 тысячи баррелей пришлись на нефть, а 30 тысяч баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 623,6 тысячи баррелей нефти, 30 тысяч баррелей конденсата и 21,7 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан вновь полностью выполнил обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти.

"Отметим, что в 2017 году Азербайджан добывал в среднем 781,9 тысячи баррелей нефти в сутки вместо оговоренных в соглашении 834 тысячи баррелей в сутки. В январе текущего года Азербайджан добывал 814,6 тысячи баррелей, в феврале – 806 тысяч баррелей, а в марте – 794 тысячи баррелей нефти в сутки", - сказали в минэнерго.

Совместная техническая комиссия была создана 22 января 2017 года при мониторинговом комитете, созданном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОПЕК продолжит добиваться ребалансировки нефтяного рынка
Энергетика 9 мая 10:46
В Саудовской Аравии заявили, что ОПЕК+ отказался от ориентира на снижение запасов нефти
Энергетика 8 мая 14:51
Новак: Россия в мае может выполнить обязательства по сокращению добычи нефти на 100%
Энергетика 7 мая 14:41
ОПЕК высоко ценит роль Азербайджана в процессе стабилизации цен на нефть - министр (Эксклюзив)
Энергетика 4 мая 16:28
Парвиз Шахбазов: Баланс спроса и предложения на нефтяном рынке постепенно восстанавливается (Эксклюзив)
Энергетика 4 мая 16:06
Более высокие цены на нефть могут привести к превышению квот членами ОПЕК
Энергетика 1 мая 16:54
СМИ: ОПЕК+ будет принимать решение о судьбе соглашения в июне в течение двух дней
Энергетика 27 апреля 17:25
Генсек ОПЕК посетит Азербайджан
Экономика 26 апреля 13:35
Нефть дорожает на опасениях санкций США против Ирана
Энергетика 24 апреля 10:36
Назначен новый помощник министра энергетики Азербайджана
Энергетика 23 апреля 13:26
Вступление Азербайджана в ОПЕК не стоит на повестке дня - министр
Энергетика 23 апреля 11:52
Трамп заявил, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть
Энергетика 20 апреля 15:32
Новак: Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ с начала года составил 113%
Энергетика 20 апреля 14:25
Cледующая после Вены встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в Алжире
Энергетика 20 апреля 13:30
ОПЕК+ в июне может рассмотреть новый ориентир сделки
Энергетика 20 апреля 12:03
Избыток запасов нефти в мире снизился
Энергетика 20 апреля 11:34
Эксперт об условиях продления соглашения ОПЕК+
Энергетика 20 апреля 09:33
Новак и аль-Фалих обсудили сделку ОПЕК+
Энергетика 20 апреля 09:13