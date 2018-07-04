Около 85% труб для TAP опущены в землю в Греции и Албании

4 июля 2018 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Около 85 процентов труб были опущены в землю в Греции и Албании в рамках строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, говорится в сообщении консорциума TAP AG.

Согласно данным консорциума, это составляет более 650 километров из 765-километрового участка TAP в Греции и Албании.

«Тракторы-трубоукладчики с боковой стрелой используются для опускания сварных труб в траншею. Как правило, около 1 километра трубы опускается в траншею за один раз», - говорится в сообщении.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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