Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Энергетическая сфера Черногории открыта для инвестиций из Азербайджана, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Черногории Драгица Секулич.

"Наше сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики в настоящее время основано на деятельности, связанной с проектом Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP). Однако это не означает, что наше сотрудничество не должно расширяться. Напротив, учитывая наш предыдущий позитивный опыт работы с туристическими компаниями Азербайджана, мы более чем открыты для инвестиций ваших компаний в сферу энергетики Черногории", - сказала министр.

Секулич отметила, что Черногория богата неиспользованным потенциалом развития гидроэнергетики, который страна намерена оценивать с привлечением заинтересованных инвесторов.

"В этой связи я хотела бы выделить реки Морача и Комарника, энергопотенциал которых мы хотим оценить. И мы открыты для переговоров с инвесторами. Недавно мы также объявили тендер на строительство солнечной электростанции мощностью более 200 мегаватт. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью и пригласить инвесторов из Азербайджана рассмотреть возможность участия в тендере", - сказала министр.

Она отметила, что в начале следующего года Черногория ожидает ввода в эксплуатацию подводного энергетического кабеля между Черногорией и Италией, что придаст больше значимости существующим и будущим проектам в области энергетики в регионе.

Отметим, что реализация проекта IAP в настоящее время является ярким примером сотрудничества между Черногорией и Азербайджаном в сфере энергетики.

Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери. Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR выступает в качестве одного из технических консультантов IAP.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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