Санкции США против Ирана и России могут отрицательно отразиться на «ЛУКОЙЛ» (Эксклюзив)

9 июля 2018 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У «ЛУКОЙЛ» имеются риски, связанные с отрицательным влиянием санкций США против России и Ирана как на акционеров и партнёров, так и на саму компанию.

Об этом Trend сообщил источник в российской нефтегазовой компании.

«Сегодня компания [«ЛУКОЙЛ»] оценивает все риски: как будет складываться конъюнктура, насколько жесткими будут санкции. Потому что «ЛУКОЙЛ» – это транснациональная компания, у которой АДР (американские депозитарные расписки) котируются на американском рынке. Поэтому у компании есть риски, если она будет нарушать те или иные санкции», – процитировал представитель компании слова президента и совладельца ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения по ядерной программе Ирана. Он также поручил в ближайшее время восстановить санкции против Тегерана.

Соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было заключено в 2015 году при администрации президента Барака Обамы. Помимо Ирана и США, его подписали Великобритания, Франция, Германия, ЕС, Россия и Китай.

После вступления в силу СВПД в январе 2016 года ряд российских, европейских и китайских компаний заключили крупные контракты с Ираном, как в области добычи нефти, так и в сфере финансов, тяжелой и легкой промышленности, машиностроения, поставок самолетов. В условиях американских санкций с их выполнением могут возникнуть сложности, при этом сильнее всего разрыв экономических связей ударит по самому Ирану.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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