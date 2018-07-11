ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2019 году

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) составила первую оценку по росту мирового спроса на нефть в 2019 году, которая оказалась на уровне 1,45 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе ОПЕК, передает ТАСС.

Так, уровень спроса в 2019 году прогнозируется на уровне 100,3 млн баррелей в сутки, что на 1,45 млн баррелей выше прогноза по спросу в 2018 году (98,85 млн баррелей в сутки). При этом ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году, который оказался выше, чем в 2019 году и составляет 1,65 млн баррелей в сутки.

Рост предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2018 году, по оценкам организации, составит 2 млн баррелей в сутки, а в 2019 году ускорится до 2,1 млн баррелей в сутки. В абсолютном выражении объем предложения нефти странами, не входящими в ОПЕК, эксперты организации прогнозируют на уровне 59,54 млн баррелей в сутки в 2018 году и на уровне 61,4 млн баррелей в 2019 году.

Страны ОПЕК в июне увеличили добычу на 173 тыс. баррелей в сутки - до 32,33 млн баррелей, говорится также в докладе.

Основной рост добычи в ОПЕК обеспечила Саудовская Аравия - на 405 тыс. баррелей в сутки. По данным самого королевства, представленным в ОПЕК, добыча Саудовской Аравии в минувшем месяце выросла на 459 тыс. баррелей в сутки - до 10,489 млн баррелей в сутки.

С января 2017 года королевство удерживало свою добычу ниже уровня 10 млн баррелей в сутки, придерживаясь соглашения ОПЕК+. В мае добыча впервые превысила эту отметку, составив 10,015 млн баррелей. Страны ОПЕК+ в конце июня договорились увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, но эта договоренность вступает в силу с июля.

Также ОПЕК сообщила о существенном росте добычи суточной нефти в Ираке - на 71,5 тыс. баррелей, ОАЭ - на 35 тыс. баррелей, Нигерии - на 28 тыс. баррелей и Кувейте - на 27 тыс. баррелей. Увеличение добычи в этих странах частично компенсировалось сильным падением суточного производства в Ливии - на 254 тыс. баррелей , Анголе - на 88 тыс. баррелей и Венесуэле - на 47,5 тыс. баррелей.

На фоне роста саудовской добычи уровень исполнения сделки странами ОПЕК (учитываются 12 стран, за исключением Ливии и Нигерии) снизился до 115% в июне с 152% в мае. В целом июньская добыча стран картеля осталась ниже потолка в 32,5 млн баррелей в сутки, установленного в конце 2016 года.

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