В Азербайджане установлены единые тарифы на подключение жилых помещений к электросети (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Внедрение единых тарифов для абонентов, желающих провести в жилые помещения однофазную электрическую сеть мощностью до 20 киловатт из существующей сети напряжением 0,4 киловольта, в целом поможет снизить стоимость данных услуг.

Об этом сказал на пресс-конференции во вторник начальник Управления перспективного развития и работы со Службой ASAN ОАО "Азеришыг" Эльсевяр Рустамлы.

С конца июля ОАО изменило схему энергообеспечения абонентов - такие услуги, как переход от однофазной к трехфазной сети, выдача абонентам новых кодов, замена счетчиков на объектах субъектов предпринимательства осуществляются исключительно через центры Службы ASAN, отметил он.

В целом, как подчеркнул Рустамлы, в течение семи месяцев 2018 года ОАО увеличило количество услуг, осуществляемых посредством центров Службы ASAN - с 10 до 13. В случае необходимости их количество может быть увеличено, добавил он.

За семь месяцев текущего года, по словам Рустамлы, в ОАО поступило более 11,5 тысячи запросов от жителей домов, желающих подключиться к электросети, и более чем 1700 запросов от предпринимателей, желающих провести электричество на бизнес-объекты. Большая часть этих запросов была выполнена, за исключением случаев, когда имелись несоответствия в документах. В целом за семь месяцев текущего года в ОАО поступило более 101 тысячи обращений, отметил глава управления, добавив, что больше всего обращений было по поводу услугу технической поддержки.

Отметим, что, согласно изменениям, тариф на подключение к электросети мощностью до пять киловатт включительно определен в размере 160 манатов. Тариф на подключение к электросети мощностью от пяти до 10 (включительно) киловатт вычисляется по формуле - 160 манатов плюс 40 манатов за каждый дополнительный киловатт, от 10 до 15 (включительно) по формуле - 360 манатов плюс 60,6 маната за каждый дополнительный киловатт, от 15 до 20 киловатт (включительно) - по формуле 663 маната плюс 94,8 маната за каждый дополнительный киловатт.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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