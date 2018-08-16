Азербайджанская нефть 15 августа подешевела

16 августа 2018 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 15 августа составила 71,68 доллара за баррель, что на 2,15 доллара меньше показателя вторника, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 15 августа составила 70,91 доллара за баррель, что на 2,16 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 67,41 доллара за баррель, что на 2,19 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 августа составила 68,87 доллара за баррель, что на 2,22 доллара меньше показателя вторника.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть 13 августа подешевела
Энергетика 14 августа 13:13
Стоимость Azeri Light 10 августа превысила $74
Энергетика 11 августа 13:12
Азербайджанская нефть 9 августа незначительно подорожала
Энергетика 10 августа 11:21
Азербайджанская нефть 8 августа подешевела
Энергетика 9 августа 11:42
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Бизнес 1 августа 14:52
Цены на Azeri Light возобновили рост
Энергетика 14 июля 14:52
Лента новостей
В Баку можно будет увидеть "Остров сокровищ"
Культура 13:39
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госпогранслужбы орденами и медалями
Политика 13:31
Доля доллара в золотовалютных резервах Казахстана снизилась на 20%
Бизнес 13:21
Президент Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Госпогранслужбы
Политика 13:20
В Азербайджане на тестовых экзаменах высокие результаты показали учителя математики, химии, истории и географии
Общество 13:18
Песков сообщил о работе над встречей глав России, Турции и Ирана
Россия 13:12
Погранслужба задержала граждан Ирана, осуществлявших контрабанду наркотиков в Азербайджан (ФОТО)
Происшествия 13:12
В Азербайджане увеличился объем грузоперевозок
Бизнес 13:02
Самаркандский завод холодильников «Сино» объявлен банкротом
Бизнес 12:53