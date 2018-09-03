Сальвини обсудит с Блэром проект Трансадриатического газопровода

3 сентября 2018 23:13 (UTC+04:00)

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини намерен встретиться в Риме с Тони Блэром, выступающим консультантом на проекте Трансадриатического газопровода, который предназначен для транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу, сообщает в понедельник Интерфакс со ссылкой на газету The Guardian.

"Крайне правый итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини встретится с бывшим британским премьер-министром Тони Блэром в Риме для обсуждения вызывающего вопросы плана продления газопровода, который пройдет от Азербайджана до Апулии на юге Италии", - пишет газета.

Дата этой встречи в статье не указывается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
S&P о важности азербайджанского газового проекта для Албании
Энергетика 7 августа 11:25
Свыше 75% труб на маршруте TAP в Албании и Греции уложено в землю
Энергетика 4 мая 14:03
Консорциум TAP приступил к реабилитации еще одного участка дороги в Албании
Энергетика 24 апреля 14:39
Младен Иванич: Босния и Герцеговина заинтересована в участии в ЮГК (Эксклюзив)
Энергетика 16 марта 16:16
Босния и Герцеговина заинтересована в участии в ЮГК (Эксклюзив)
Энергетика 15 марта 12:03
ЕБРР огласил сроки рассмотрения вопроса выделения кредита для TAP
Энергетика 17 января 09:47
Лента новостей
Хендерсон подписал с "Ливерпулем" командой новый контракт
Европа 23:46
Около 35 процентов населения Азербайджана курят
Общество 22:41
Азербайджанский ТЮЗ начинает юбилейный сезон
Культура 22:33
Azercell заботится об абонентах с ограниченными физическими фозможностями
ИКТ 22:19
Пилот "Макларен" Вандорн покинет команду "Формулы-1" в конце сезона
Другие страны 22:04
Высказанные в Сочи мнения говорят о том, что азербайджано-российские отношения вышли на новый этап - депутат
Политика 21:32
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с нагорно-карабахским конфликтом
Политика 21:21
В Азербайджане выявлены насекомые вредители в порядка 25 тоннах импортного картофеля
Общество 21:16
Президент Азербайджана: Призываю все дружественные страны воспользоваться железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс
Политика 21:06