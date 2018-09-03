Сальвини обсудит с Блэром проект Трансадриатического газопровода

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини намерен встретиться в Риме с Тони Блэром, выступающим консультантом на проекте Трансадриатического газопровода, который предназначен для транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу, сообщает в понедельник Интерфакс со ссылкой на газету The Guardian.

"Крайне правый итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини встретится с бывшим британским премьер-министром Тони Блэром в Риме для обсуждения вызывающего вопросы плана продления газопровода, который пройдет от Азербайджана до Апулии на юге Италии", - пишет газета.

Дата этой встречи в статье не указывается.

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