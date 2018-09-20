Азербайджан должен использовать приобретенный в нефтегазовой сфере опыт для развития альтернативной энергетики - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Опыт, приобретенный Азербайджаном в сотрудничестве с зарубежными нефтегазовыми компаниями, должен быть использован в сфере альтернативной энергетики.

Об этом на седьмом международном форуме Caspian Energy 2018 в четверг сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Для использования возобновляемых источников энергии в настоящее время создается законодательная база. Продолжаются реформы для привлечения в эту сферу частного сектора, зарубежных инвестиций, создания конкурентоспособной среды", - отметил Шахбазов.

По его словам, есть большие перспективы для развития альтернативных источников энергии в прикаспийских странах.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. К 2020 году планируется выйти на мощность 2 676 мегаватт, что составит около 20 процентов от всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на солнечную энергию, и этот потенциал оценивается на уровне пяти тысяч мегаватт.

На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций (ГЭС).

В 2018-2020 годах в рамках стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, водо- и газоснабжения) Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана планирует реализовать 23 проекта общей стоимостью около 13 миллионов манатов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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