UNEC обновил прогнозы цены на нефть марки Azeri Light

БАКУ /Trend/ - UNEC обновил прогнозы цен на азербайджанскую нефть (Azeri Light) на мировом рынке в период с 2018 по 2020 годы, сообщает вуз в понедельник.

Прогноз стоимости Azeri Light на мировом рынке (барель/доллар):

Год Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена 2018 62,9 75,04 85,1 2019 81,2 86,13 91 2020 93 97,22 104

Предыдущий прогноз UNEC и международных организаций приведен в следующей таблице:

Организация 2016 2017 2018 2019 2020 прогноз факт прогноз факт прогноз прогноз прогноз Всемирный банк 48,3 43 55,9 53 65 65 65,4 U.S. Energy İnformation Administration 39,3 43 48,5 53 54,1 58,8 75,1 UNEC (Azeri Light) 51,5 47 59 55 75,04 86,13 97,22

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