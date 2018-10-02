ExxonMobil реализует в Узбекистане уникальный для Центральной Азии проект

БАКУ /Trend/ - Американская нефтегазовая компания ExxonMobil и «Узбекнефтегаз» реализуют в Узбекистане единственный в регионе проект по производству базовых масел групп II и III на базе Ферганского нефтеперерабатывающего завода, сообщили в пресс-службе узбекской нефтегазовой компании.

Стоимость проекта составляет около 150 миллионов долларов, сроки реализации – 2018-2021 годы. Американская компания выступит лицензиаром технологического оборудования в рамках проекта.

В ходе переговоров в Ташкенте стороны обсудили дальнейшие действия и мероприятия по ускорению проекта, в частности подписание пакетов лицензионных и инженерных соглашений, возможности оптимизации цен с учетом обновленной конфигурации процесса производства, а также получения дополнительных базовых масел из остаточной фракции.

ExxonMobil – американская компания, крупнейшая публичная нефтяная компания в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации (417,2 миллиарда долларов на 28 января 2013 года).

В 2007 году заняла второе место в списке крупнейших публичных американских компаний Fortune 1000 и в списке крупнейших мировых корпораций Fortune Global 500.

Штаб-квартира компании расположена в городе Ирвинг, пригород Далласа, штат Техас.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.