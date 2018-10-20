Стала известна дата повышения цен на энергоносители в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана планирует с 16 ноября увеличить стоимость газа, электроэнергии и бензина, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на проект постановления Кабмина.

В документе указано, что правительство намерено поднять цены в два этапа – в первый раз рост произойдет 16 ноября 2018 года, во второй – 1 июня 2019 года.

В результате цена на газ с 16 ноября вырастет до 320 сумов за кубометр, а с 1 июня 2019 года – до 350 сумов.

В свою очередь цены на электроэнергию с 16 ноября увеличатся до 250 сумов за киловатт, а с 1 июня 2019 года – до 280 сумов.

Что касается бензина, то с 16 ноября розничная цена 1 литра АИ 80 составит 4000 сумов (сейчас – 3800), АИ 91 – 4500 сумов (4300), дизельного топлива – 4800 сумов, дизельного топлива ЭКО – 4900 сумов.

Официальный курс на 20 октября составляет 8208,04 UZS/USD

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