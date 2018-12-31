Мировые цены на нефть растут в понедельник днем, при этом нефть марки Brent дорожает более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 15.29 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,67% - до 54,63 долларов за баррель. Минутами ранее показатель увеличивался более чем на 3% - до 54,83 доллара. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,27% - до 46,36 доллара за баррель.

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