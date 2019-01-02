TANAP и НПЗ STAR являются одним из наиболее важных энергетических проектов в Турции – министр

2 января 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реализуемые Азербайджаном Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR являются одним из наиболее важных энергетических проектов в Турции, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, данный проект имеет стратегическое значение для Турции, Азербайджана, а также для Европы.

Дёнмез отметил, что в строительство НПЗ STAR было вложено примерно 6,3 миллиарда долларов США.

Отметим, что трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.
напомним что ,

Отметим, что 19 сентября в Турции состоялось открытие НПЗ STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

Отметим, что на НПЗ STAR будут производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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