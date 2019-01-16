Нефть марки Brent подорожала более чем на три процента

16 января 2019 00:00 (UTC+04:00)

Нефть марки Brent вслед за WTI подорожала более чем на 3% во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 22.29 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,78%, до 60,62 доллара за баррель. Минутами ранее марка дорожала на 3,2%, до 60,86 доллара.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,79%, до 51,92 доллара за баррель после скачка до 52,3 доллара.

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