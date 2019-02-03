Азербайджан и Румыния заинтересованы в совместном участии в проектах по разведке и добыче газа

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR выразила заинтересованность в сотрудничестве с румынской компанией Romgaz в области разведки и добычи газа на Черном море, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Romgaz.

Как сообщается, генеральный директор Romgaz Адриан Волинтиру посетил Азербайджан по приглашению представителей SOCAR.

В ходе встречи стороны обсудили намерение румынской компании сотрудничать с SOCAR как на суше Азербайджана, так и на шельфе Каспийского моря.

Генеральный директор Romgaz Адриан Волинтиру, слова которого приводятся в сообщении, сказал, что партнерство с такой компанией, как SOCAR, важно для компании, так как это принесет значительные выгоды не только Romgaz, но и энергетическому сектору и национальной экономике Румынии в целом.

"Должностные лица государственной нефтяной компании Азербайджана проявили интерес к разведке и добыче газа на шельфе Черного моря в партнерстве с Romgaz, если румынская компания решит подключиться к этому проекту", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители двух компаний упомянули возможность сотрудничества в рамках реализации проектов Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).

Стороны также подчеркнули возможность обмена ноу-хау в сфере хранения газа, говорится в сообщении.

Отметим, что Romgaz является крупнейшим производителем природного газа и основным поставщиком в Румынии. 70 процентов акций компании принадлежат румынскому государству.

В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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