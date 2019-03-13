Туркменистан и Пакистан подписали основной договор по ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - В Исламабаде подписан Host Government Agreement (HGA), в котором закреплены основные условия договора с Пакистаном по проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

HGA был подписан, согласно пакистанским СМИ, федеральным секретарем нефтяного ведомства Пакистана Мианом Асадом Хаяуддином (Mian Asad Hayauddinс) и генеральным директором, председателем правления компании TAPI Pipeline Company Ltd. Мухамметмыратом Амановым.

Напомним, что лидером TAPI Pipeline Company Ltd является госконцерн "Туркменгаз", имеющий контрольный пакет акций и выполняющий функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

МИД Туркменистана, в свою очередь сообщает, что в церемонии подписания HGA принял участие вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Делегация из Ашхабада была принята президентом Пакистана Арифом Алви и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

В качестве приоритетных направлений торгово-экономического партнерства были названы газовая и транспортно-коммуникационная отрасли. При этом глава пакистанского правительства выразил твердую поддержку проекту ТАПИ, проектам строительства линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), создания нового транспортно-транзитного коридора от морских портов Пакистана до международного морского порта Туркменбаши, сказано в информации.

Рашид Мередов провел переговоры и с другими пакистанскими руководителями - министром энергетики Омаром Аюбом Ханом, министром нефти Гуламом Сарваром Ханом и министром финансов Асадом Умаром.

Отметим, что туркменский участок ТАПИ начали строить в декабре 2015 года, афганский - в феврале 2018 года. Пакистан планирует начать работы в этом направлении в текущем году.

Общая протяженность газопровода ТАПИ мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год ориентировочно составит 1840 километров. Туркменский участок составит 205 километров. Затем газопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана - 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

"Газопровод будет доведен до пакистанской границы в течение двух лет, и в последующие шесть-восемь месяцев газовая трасса будет протянута до территории Индии", - отмечал в декабре 2018 года в Исламабаде Аманов.

Аманов также обратил внимание на то, что стоимость туркменского трубопроводного газа, который будет поставляться в Пакистан, будет значительно ниже по сравнению с ценой импортируемого из других стран сжиженного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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