Азербайджан расширит сеть заправочных станций для электромобилей в Швейцарии

БАКУ /Trend/ - SOCAR Energy Switzerland, «дочка» азербайджанской госкомпании SOCAR, построит в Швейцарии 20 электрозаправочных пунктов, сообщает в среду Trend со ссылкой на госкомпанию.

Компания стала победителем одного из пяти лотов тендера, объявленного Управлением федеральных дорог Швейцарии.

Новые электрозаправочные пункты будут построены в 2019-2023 годы.

В сообщении отмечается, что SOCAR является единственной компанией, являющейся оператором традиционных заправочных станций, которая победила в этом тендере.

В настоящее время на станциях обслуживания SOCAR уже есть семь таких пунктов. В будущем компания рассчитывает расширить сеть станций обслуживания.

Отметим, что SOCAR в настоящее время владеет 170 заправочными станциями в Швейцарии, 61 станцией в Украине, 41 станцией премиум-класса в Румынии, девятью станциями в Турции, 145 станциями в Грузии. Также SOCAR Energy Holdings («дочка SOCAR в Швейцарии), став владельцем 82 заправочных станций компании А1 в Австрии и владельцем компании Pronto Oil, продающей нефтяные масла, вошла на рынок розничной продажи топлива.



(Автор: Азад Гасанли)

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