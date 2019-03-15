Хорватия активизирует усилия по реализации IAP

БАКУ /Trend/ - Хорватия активизирует усилия по реализации Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), по которому страна сможет получать азербайджанский газ, сообщает Trend со ссылкой на нормативные документы по газовому рынку Хорватии.

"Хорватия активизирует свои усилия по реализации IAP, который будет соединен с Трансадриатическим трубопроводом – проектом, получающим большую поддержку Европейского союза (ЕС) как альтернативного маршрута поставок газа из Азербайджана", - говорится в документах.

Также напоминается, что в 2015 году по предложению хорватской компании Plinacro был утвержден десятилетний план развития хорватской газотранспортной системы на период 2018–2027 годов.

"Основными проектами являются строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк в Северной Адриатике и Ионическо-Адриатического трубопровода. Поэтому строительство хранилищ СПГ на острове Крк, завершение строительства хорватской транспортной сети, подключение к международным трубопроводам и строительство хранилищ природного газа признаны стратегическими национальными проектами", - говорится в документах.

Отметим, что трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в ряд государств Юго-Восточной Европы.

Трубопровод пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии.

Напомним, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.