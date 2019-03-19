Производство в сфере ветроэнергетики в Азербайджане выросло в несколько раз

19 марта 2019 00:30 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Азербайджане предлагается освободить производство и продажу отрубей от НДС
Общество 18 марта 23:23
PASHA Bank выступил партнером проведения очередного Международного женского конгресса S.H.E
Финансы 18 марта 18:38
Начался прием заявок на участие в программе акселерации AppLab (ФОТО/ВИДЕО)
ИКТ 18 марта 18:35
Kapital Bank оплачивает страховой взнос при получении кредита
Финансы 18 марта 18:31
Ближе к цифровому миру с Azercell
ИКТ 18 марта 18:27
В Пираллахинском районе Баку отметили праздник Новруз (ФОТО)
Общество 18 марта 18:24
Лента новостей
Вучич попросил помиловать манифестантов, не совершивших тяжких преступлений
Европа 00:10
Футбольный клуб "Аякс" продлил контракт со спортивным директором Овермарсом
Европа 18 марта 23:44
В Азербайджане предлагается освободить производство и продажу отрубей от НДС
Общество 18 марта 23:23
Moody's прокомментировало качество корпоративного управления в банках СНГ
Финансы 18 марта 22:59
Премьер Нидерландов сообщил, что мотивы утрехтского стрелка остаются неизвестны
Европа 18 марта 22:58
Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз
Общество 18 марта 22:45
В Баку почтили память Хана Шушинского (ФОТО)
Культура 18 марта 22:24
Голландская полиция арестовала мужчину, открывшего огонь в трамвае в Утрехте
Европа 18 марта 22:15
Спикер Палаты общин выступил против нового голосования по сделке о Brexit
Европа 18 марта 22:02