БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star поможет Турции сократить импорт дизеля до 40 процентов.

Как передает Trend в пятницу со ссылкой на государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR, об этом сказал генеральный директор завода Месут Ильтер на экономическом саммите "Улудаг".

«Рынок дизельного топлива значительно вырос за последние 10 лет. В настоящее время Турция удовлетворяет 60 процентов своего спроса на дизельное топливо за счет импорта, однако производственные мощности НПЗ Star позволят снизить этот показатель до 40 процентов. Турция также полностью покроет свои потребности в авиационном топливе», - сказал он.

Ильтер отметил, что SOCAR уже вложила 15 миллиардов долларов из общей суммы запланированных инвестиций в Турцию в размере 19,5 миллиарда долларов.

«Эти инвестиции являются важным шагом к обеспечению безопасности энергоснабжения Турции», - добавил он.

Напомним, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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