НПЗ Star поможет Турции сократить импорт дизеля до 40%

22 марта 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star поможет Турции сократить импорт дизеля до 40 процентов.

Как передает Trend в пятницу со ссылкой на государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR, об этом сказал генеральный директор завода Месут Ильтер на экономическом саммите "Улудаг".

«Рынок дизельного топлива значительно вырос за последние 10 лет. В настоящее время Турция удовлетворяет 60 процентов своего спроса на дизельное топливо за счет импорта, однако производственные мощности НПЗ Star позволят снизить этот показатель до 40 процентов. Турция также полностью покроет свои потребности в авиационном топливе», - сказал он.

Ильтер отметил, что SOCAR уже вложила 15 миллиардов долларов из общей суммы запланированных инвестиций в Турцию в размере 19,5 миллиарда долларов.

«Эти инвестиции являются важным шагом к обеспечению безопасности энергоснабжения Турции», - добавил он.

Напомним, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за то, что соединил меня с моей семьей - помилованный
Общество 12:23
В Азербайджане растет производство компьютеров, электронных и оптических товаров
ИКТ 12:13
В Азербайджане растет производство стройматериалов
Бизнес 11:54
Главы МИД Азербайджана и Эквадора обменялись поздравительными посланиями по случаю 15-летия установления дипсвязей
Политика 11:36
Приостановлен процесс выдачи кредита ЕБРР для LUKOIL в рамках «Шах Дениз-2»
Энергетика 10:44
SOFAZ назвал прогнозируемую совокупную стоимость инвестпортфеля на конец года (Эксклюзив)
Энергетика 10:10
Лента новостей
Благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за то, что соединил меня с моей семьей - помилованный
Общество 12:23
В Азербайджане растет производство компьютеров, электронных и оптических товаров
ИКТ 12:13
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев
Арабские страны 12:13
Попытки председателя парламента Армении добиться своих целей в Бундестаге потерпели крах - эксперт
Политика 12:06
В Азербайджане растет производство стройматериалов
Бизнес 11:54
Тегеран считает неприемлемым решение Трампа по Голанским высотам
Иран 11:51
Этногруппа "Якруна": Когда объединяются русский и азербайджанский характеры – рождается гармония (ФОТО)
Интервью 11:51
Главы МИД Азербайджана и Эквадора обменялись поздравительными посланиями по случаю 15-летия установления дипсвязей
Политика 11:36
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана
Политика 11:32