BP приостановила работы на одной из платформ АЧГ

19 апреля 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания BP, оператор блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», приостановила добычу на платформе «Центральный Азери» для проведения профилактических работ.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказала журналистам заведующим отделом по связям с общественностью компании Тамам Баятлы.

Как отметили в компании, работа платформы приостановлена с 15 апреля. Профилактические работы продлятся две недели.

Также в компании добавили, что с 15 октября планируется приостановить работу платформы «Западный Чираг». Профилактические работы на этой платформе также продлятся две недели.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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