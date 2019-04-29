Оглашены поступления Азербайджана от крупнейших нефтегазовых проектов

БАКУ /Trend/ - С начала 2001 и по первое апреля 2019 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия поступили 140,45 миллиарда долларов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на фонд.

"С первого января до первого апреля 2019 года в рамках проекта АЧГ в фонд поступили 2,24 миллиарда долларов", - сказали в SOFAZ.

Доходы от продажи газового конденсата, добытого на месторождении «Шах Дениз» за первый квартал текущего года составили 91 миллион долларов. Всего же с 2007 года до первого апреля текущего года доходы SOFAZ от продажи газа с этого месторождения составили почти 2,51 миллиарда долларов.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, SOCAR – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Активы SOFAZ по итогам первого квартала 2019 года достигли 40 273,3 миллиона долларов, что на 4.56 процента больше показателя на начало года (38 515,2 миллиона долларов).

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.