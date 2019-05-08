Азербайджан не ожидает серьезных изменений на нефтяном рынке из-за антииранских санкций

БАКУ /Trend/ - Сложно сказать какое именно влияние будет иметь введение санкций США против Ирана на мировой рынок нефти.

Об этом, как передает Trend, сказал журналистам в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках заседания Национального комитета нефти в Баку.

"Влияние будет, но какое именно - сказать сложно. На мой взгляд радикального влияние не должно быть", - сказал министр.

Министр отметил, что Азербайджан в рамках соглашения ОПЕК+ постоянно ведет обсуждения с секретариатом ОПЕК, а также с представителями стран-участниц соглашения.

Шахбазов добавил, по ожиданиям, до июня Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не планируют принимать каких-либо односторонних решений по поводу добычи нефти.

Отметим, что восьмого мая 2018 года США объявили о том, что выходят из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливают все санкции против страны, в том числе санкции в отношении других стран, которые ведут бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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