На месторождении Каламкас в Казахстане выявлено водогазопроявление

БАКУ /Trend/ - В Мангистауском районе на месторождении «Каламкас» близ второго цеха добычи нефти и газа, принадлежащего АО «МангистауМунайГаз», выявлено водогазопроявление (грифон) высотой 30-40 сантиметров на расстоянии 35 метров от устья скважины № 8237, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Inbusiness.kz

Сообщение о грифоне поступило в 06:00 по местному времени. Огонь при выбросе не наблюдался.

На месте происшествия задействованы силы и средства подразделений негосударственной противопожарной службы – ТОО «Семсер өрт сондіруші».

По информации АО «МангистауМунайГаз», скважина управляемая, обеспечена противовыбросовым оборудованием.

«Наблюдается тенденция снижения грифона. На место выехали специалисты, ожидаем информации от них», – отметили в компании.

Как сообщалось, 13 марта на одной из скважин на месторождении «Каламкас», разработкой которого занимается АО «МангистаМунайГаз», 13 марта при бурении произошло открытое горение газоводопроявления – грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных местров.

Огонь на скважине не могли погасить на протяжении нескольких дней. Департамент экологии по Мангистауской области оценил ущерб окружающей среде на сумму 98 миллионов 708 тысяч 650 тенге.

По результатам проверки департамент обязал подрядчика АО «МангистауМунайГаз» – ТОО «ИБК «СиБу» – провести рекультивационные мероприятия по восстановлению окружающей среды со сроком выполнения с апреля по июнь 2019 года.

Кроме того, Минэнерго Казахстана приостановило действие лицензии ТОО «ИБК «СиБу» на виды деятельности в сфере углеводородов.

По факту аварии на месторождении начато досудебное расследование по части 1 статьи 333 (Нарушение правил охраны и использования недр) УК республики.

Официальный курс на 23 мая составляет 379.01 тенге/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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