Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2019 года производство нефтепродуктов в Азербайджане в суммарном выражении составило 1,02 миллиарда манатов, что на 3,9 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.
В настоящее время в связи с ростом потребления топлива в Азербайджане госкомпания SOCAR - единственный в стране производитель нефтепродуктов - проводит работу по модернизации имеющихся перерабатывающих мощностей.
В 2018 году в Азербайджане были произведены 4,76 миллиона тонн нефтепродуктов против 4,65 миллиона тонн, произведенных в 2017 году.
Сводная таблица производства нефтепродуктов в Азербайджане:
|
Производство нефтепродуктов
|
Январь-апрель 2019 года (в тыс. тонн)
|
Январь-апрель 2018 года (в тыс. тонн)
|
Разница (в %)
|
Автомобильный бензин
|
397,7
|
414,4
|
96,0
|
Нафта
|
104,2
|
73,5
|
141,8
|
Керосин
|
196,5
|
191,6
|
102,6
|
Дизельное топливо
|
682,0
|
667,8
|
102,1
|
Мазут
|
25,7
|
23,5
|
109,4
|
Смазочные масла
|
5,4
|
14,0
|
30,0
|
Нефтяной битум
|
49,2
|
85,1
|
57,8
|
Нефтяной кокс
|
81,8
|
88,1
|
92,8
Официальный курс на 22 мая составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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