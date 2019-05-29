В ближайшее время возобновится экспорт нефти по Баку-Новороссийск

БАКУ /Trend/ - Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск возобновится с первого июля, сказал журналистам в среду вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Эльшад Насиров, сообщает Trend.

Точных объемов поставок он не назвал.

Отметим, что Азербайджан остановил в марте прокачку нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск в связи с ремонтными работами на азербайджанском участке магистрали. Как сообщил ранее представитель SOCAR, на время ремонтных работ объемы нефти, которые были предусмотрены для транспортировки в данном направлении, прокачиваются по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), транзит азербайджанской нефти по трубопроводу Баку - Новороссийск в январе-феврале составил 249,5 тысячи тонн, в марте транзитных поставок не было.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.