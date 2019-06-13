Азербайджанская нефть дешевеет

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 12 июня составила 63,20 доллара за баррель, что на 1,78 доллара меньше показателя вторника, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в среду составила 62,44 доллара за баррель, что на 1,81 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 58,75 доллара за баррель, что на 1,82 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 июня составила 62,36 доллара за баррель, что на 1,79 доллара дешевле предыдущего показателя.

Официальный курс на 13 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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