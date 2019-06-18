Завершена передача "Бурсагаза" и "Кайсеригаза" SOCAR Turkey (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершилась покупка SOCAR Turkey принадлежащих EWE Turkey Holding - "Бурсагаз", "Кайсеригаз", "Enervis", "EWE Enerji" и "Millenicom", сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

На церемонии подписания соглашения о продаже компаний приняли участие председатель правления SOCAR Turkey Вагиф Алиев, исполнительный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов, исполнительный директор EWE AG Стефан Дохлер, главный финансовый администратор EWE AG Вольфганг Мюхер и другие представители двух компаний. Пять компаний, договор о покупке которых был подписан в январе 2019 года, после всех достигнутых договоренностей будут действовать под руководством SOCAR Turkey, в состав которой входят НПЗ Star, TANAP, Petkim, SOCAR Terminal и ветряная электростанция Petkim.

Вагиф Алиев отметил, что после включения "Бурсагаз" и "Кайсеригаз" в группу SOCAR Turkey, она стала осуществлять полный цикл по газовым операциям в Турции. "С момента нашего выхода на турецкий рынок мы придавали большое значение интеграции во всех наших инвестициях, учитывая динамику и производительность сектора, в котором мы работаем. Мы 12 лет поставляем природный газ в Турцию. С 2013 года осуществляем оптовую продажу природного газа. Мы самый крупный партнер проекта TANAP, который обеспечивает транспортировку газа и является самым важным проектом Турции и Азербайджана. С включением "Бурсагаз" и "Кайсеригаз" в структуру SOCAR Turkey мы начинаем работать в сфере газификации. Верю, что синергия от этой великой интеграции весьма важна, как для нашей компании, так и для двух братских стран. Я хочу сказать нашим новым сотрудникам: "Добро пожаловать в семью SOCAR", - сказал Алиев.

Председатель правления SOCAR Turkey отметил, что приобретенные компании увеличат мощь SOCAR Turkey в энергетическом секторе.

"На протяжении многих лет мы осуществляем газификацию в Азербайджане и в Грузии, за исключением Тбилиси. Выдвигая принцип удовлетворенности клиента на первый план, мы принесем наш опыт в этой области в Бурсу и Кайсери. Поставки природного газа занимают особое место среди наших направлений деятельности. Мы думаем о расширении в этом направлении, и намерены продолжить оценивать возможности", - сказал председатель правления.

Напомнив, что среди приобретенных компаний есть и Millenicom, относящаяся к сфере телекоммуникации, Алиев выразил уверенность, что строительство этой компании создаст синергию с 1,850 километровым проектом SOCAR Fiber, который продолжается вместе с TANAP.

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