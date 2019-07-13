Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 12 июля составила 68,7 доллара за баррель, что на 0,13 доллара меньше показателя четверга, сообщил в субботу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 67,99 доллара за баррель, что на 0,14 доллара ниже предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт нефти по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 64,6 доллара за баррель, что на 0,24 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемого в Северном море, 12 июля составила 67,09 доллара за баррель, что на 0,26 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на 13 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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