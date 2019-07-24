TAP облегчит Италии переход с угля на газ - консорциум

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) будет способствовать переходу с угля на газ в Италии,

Как сообщает в среду Trend, об этом заявили в консорциуме TAP AG, комментируя доклад об энергетической ситуации в Италии, опубликованный министерством экономического развития страны.

«В 2018 году спрос на газ увеличился на 4,6 процента, зафиксировав самый высокий рост с 2010 года в связи с процессом перехода с угля на газ. TAP будет способствовать этому процессу, в том числе, в Италии и обеспечит формирование более конкурентоспособных цен», - сказали в консорциуме.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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