Турция не прекратит разведку нефтегазовых месторождений у берегов северного Кипра

7 августа 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ Турецкое геологоразведочное судно Yavuz начало разведку нефти и газа вблизи северной оконечности Кипра, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, скважины пробурены на глубину 1700 метров.

Он отметил, что разведывательные работы будут длится, как минимум, 2,5- 3 месяца.

Отметим, что ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Санкционные меры, кроме всего прочего, предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС, и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

При этом, если Турция не перестанет настаивать на своей позиции, возможно применение других санкций, в том числе ограничительных мер в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

Между тем, в понедельник восьмого июля Турция направила второе геологоразведочное судно Yavuz к северной оконечности Кипра - полуострову Карпас. Разрешение на право работы в этом районе турки-киприоты выдали государственной турецкой нефтяной компании.

Европейский Союз во вторник раскритиковал Турцию за планы бурения в этом районе, предупредив, что готовит "надлежащие меры".

Несмотря на это, министр энергетики Турции Дёнмез сказал, что поиски углеводородов будут продолжены.

"Мы продолжим бурение, которое осуществляем в соответствии с нашими законными правами", - сказал министр.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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