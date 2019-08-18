Zenith Energy планирует увеличить добычу нефти до 1 000 баррелей в сутки на суше Азербайджана

18 августа 2019 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Канадская компания Zenith Energy, которая является оператором по разработке блока нефтяных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" на суше Азербайджана, намерена увеличить добычу нефти до 1 000 баррелей в сутки к концу 2019 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор Zenith Андреа Каттанео в интервью Total Market Solutions.

"Если добыча увеличится на 700 баррелей в день и достигнет 1 000 баррелей в день к концу 2019 года, это принесет большую прибыль. Увеличение производства не потребует больших затрат", - сказал он.

Говоря о недавно начавшихся работах на скважине С-37 месторождения "Джафарли", Каттанео сказал, что, помимо углубления скважины, это поспособствует достижению добычи, аналогичной объёмам на скважине С-22 (700 баррелей в день и более).

"Закончив углубление C-37, мы через 15 дней перейдем к C-30. Затем вместе с азербайджанской госкомпанией SOCAR мы выберем точное местоположение скважины ZEN-1, на что будут очень влиять результаты бурения на скважинах C-37 и C-30", - добавил он.

Отметим, что контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith и азербайджанской госкомпанией SOCAR в марте 2016 года. Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd в целях осуществления операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года.

В соответствии с соглашением доля Zenith в совместной операционной компании составляет 80 процентов, 20 процентов принадлежат SOCAR. Срок действия соглашения - 25 лет с возможностью продления еще на пять.

Общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и согласно контракту, она разделена на реабилитационную и разведочную территории.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджабеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, месторождение "Зардаб" - в 1981 году.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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