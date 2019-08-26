Избыток производства нефтепродуктов в Казахстане достиг почти двух миллионов тонн

26 августа 2019 17:42 (UTC+04:00)

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