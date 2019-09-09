“Контракт века”: Новая эра в сфере отечественного бурения в нефтегазовой индустрии Азербайджана

БАКУ /Trend/ -Критерий нефтяной истины – всегда разведочное бурение. Никто не отрицает значение геологических изысканий - в конце концов необходимо определить место, где бурить. Но, не пробурив скважину и не вскрыв продуктивный пласт и протестировав его, никто не ответит на вопрос, есть запасы нефти или газа или нет. А тем более – сколько их.

Глава отдела геологии Госнефтекомпании Азербайджана Митат Аббасов (1926-2012) был влюблен в свою профессию. Он мог часами рассказывать о геологических партиях, разновидностях нефтей, геологических изысканиях и разведке, перспективных структурах, выявленных на море и на суше. Но на прямой вопрос, будет ли открыто месторождение на той или иной выявленной геологами структуре, всегда отвечал: «Долото покажет».

Другой известный нефтяник, в свое время возглавлявший BP –Azerbaijan, а затем ставший вице-президентом BP Group, Рашид Джаваншир как-то заявил, что буровик – самая элитная профессия в нефтяной индустрии. По его словам, специалист экстра-класса в этой области чрезвычайно востребован, и является самым высокооплачиваемым среди коллег по цеху.

Богатая традиция

Азербайджан всегда славился своей нефтяной школой и нефтяниками. Право первенства в бурении первой нефтяной скважины промышленным способом присуждено американцу Эдвину Дрейку. Волей судьбы отставной железнодорожник оказался пионером в промышленной добыче нефти после того, как пробурил в 1859 году первую, как считается, в мире скважину в Пенсильвании. Причем смог сделать это, придумав, как обсадить стенки обваливающейся скважины.

Азербайджан также претендует на первенство в этом, так как за 11 лет до скважины Дрейка был пробурена скважина на Биби-Эйбате. К слову, претенденты на звание первой в мире скважины есть и в других американских штатах, а также Польше и Германии.

Но, не зависимо от того, кто пробурил первую скважину, вклад, который внес Азербайджан в мировую нефтяную промышленность, никто не оспаривает.

Общеизвестно, что морское бурение на Каспии осуществляли именно азербайджанские нефтяники, причем не только в той части моря, которая относилась к бывшему СССР, но и в Иране. Месторождения, сегодня разрабатывающиеся в Туркменистане международными операторами, в свое время были также открыты азербайджанскими нефтяниками.

Российская компания «Лукойл» заявила, что именно приобретя навыки и опыт работы на море в азербайджанской части моря, она «пошла» на море и открыла целую череду месторождений в российской части Каспия.

В 2021 будет отмечаться 90-летие со дня рождения Фармана Салманова, азербайджанца, с именем которого связано открытие в Сибири крупных нефтегазовых месторождений. Его заслуги чтят и помнят в России, назвав в этом году его именем международный аэропорт в Сургуте.

Новое время –новые требования

Приход иностранных инвесторов в Азербайджан после получения независимости заставил пересмотреть подходы к развитию нефтегазовой промышленности. В советские годы многие открытия были сделаны чуть ли не на одном энтузиазме азербайджанских нефтяников, но западные компании так работать не привыкли. Необходимы были современные методы бурения, освоения скважин и высокие стандарты безопасности.

Новая нефтегазовая эра в Азербайджане началась с подписания контракта века по разработке месторождений на море «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ, которые, к слову, уже были открыты азербайджанскими нефтяниками). Первый крупный контракт, позже получивший название "Контракт века", стал базой новой нефтяной стратегии, разработанной национальным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и составляющей концепцию экономического развития независимого Азербайджана.

«Контракт века» и подписанные следом за ним еще нескольких соглашений по разведке на море, потребовали ревизию морских буровых установок.

Нужно было идти на большие глубины воды и моря, вести разведку в более сложных геологических условиях высоких давлений и температур, а полупогружные плавучие установки (ППБУ), построенные в 80-е годы, устарели морально и физически.

Вторая жизнь старых буровых

"Каспморнефть», построенная в 1978 году на финских верфях, стала первым кандидатом на обновление.

Как рассказывал один из буровиков, который работал на плавучей полупогружной буровой установка "Каспморнефть», когда она впервые появилась в Азербайджане, была самой современной и хорошо оснащенной ППБУ. Но к середине 90-х одним косметическим ремонтом тут было не обойтись.

Необходимо было обновить ее техническое оснащение, реконструировать и модернизировать установку, заменить не соответствующее ожидающимся сложным условиям будущей работы буровое и противовыбросовое оборудование.

Будущие пользователи создали так называемый «риг- клуб», клуб пользователей буровой, участники которого - западные консорциумы – определили, как будет финансироваться работа и в какой очередности они смогут воспользоваться обновленной ППБУ.

Конечно же, первым и впоследствии основным, пользователем буровой стала BP – оператор разработки АЧГ.

Но буровая, даже самая современная, не решает все вопросы. Нужны были профессионалы, которые смогли бы ею пользоваться.

Для работы над проектом, а впоследствии и для управления ППБУ, было создано совместное предприятие с американской буровой компанией Santa Fe – Caspian Drilling Company (CDC).

Никто не отрицал опыт и талант буровиков и инженеров Азербайджана, но Запад ставил свои требования к проведению работ, и нужно было на деле доказать, что они с задачей справятся. За два года модернизации буровой создалась команда из местных и американских специалистов, которые учились работать вместе.

По словам тогдашнего гендиректора CDC Шаика Бакирова, который к тому же возглавлял азербайджанское отделение общества буровиков-нефтяников, это стало настоящей школой работы по международным стандартам.

Морское бурение с помощью задействованной с 1998 года ППБУ, после модернизации получившей название «Деде-Горгуд», оказалось успешным. Сначала была проведена оценка запасов АЧГ, а затем программы по предварительному бурению скважин для последующих этапов разработки АЧГ. Такой подход позволял вводить в строй скважины после установки в море платформы гораздо быстрее. В результате удавалось значительно ускорить наращивание объемов добычи после запуска очередного этапа проекта.

К слову, опережающее бурение стало уроком и для западных специалистов, которые не учли особый характер работы на Каспии. Были потеряны скважины, пробуренные с донной плиты в рамках программы на западной части месторождения «Азери». Азербайджанские геологи и буровики предупреждали, что есть особенности геологии морского дна Каспия - неглубокие геоопасности, начиная от мягких почв, набухающих глин, мелководных потоков газа и воды и заканчивая грязевыми вулканами. Потому подходы на Каспии должны отличаться от применяемых в других регионах, их нужно адаптировать к местным условиям.

Больше такой неосмотрительности западные компании не совершали. Дальнейшие неудачи, если и были, то были связаны не с бурением, а с отсутствием или недостаточным количеством углеводородов – долото работало исправно.

Затем флот CDC пополнился новой установкой – модернизированной «Шельф-5», получившей название «Истиглал», с помощью которой было открыто гигантское газовое месторождение «Шах Дениз».

Сегодня, имея статус местной компании с 92.44% акций во владении Socar, CDC работает в соответствии с международными стандартами, что подтверждается имеющимися сертификатами.

За плечами компании с 1996 года – более 100 глубоководных скважин на 14 геологических структурах и месторождениях, среди которых Карабах, Ашрафи, Дан Улдузу, Нахчыван, Абшерон, Инам, Кюрдаши, Араз Дениз, и конечно же, АЧГ и Шах Дениз. В ее активе также 114 наклонно-направленных и горизонтальных скважин выполненных методом забуривания с подводных оснований в восточной, западной и центральных частях Азери.

В прошлом году компания получила в управление современную ППБУ шестого поколения «Гейдар Алиев», построенную на судостроительном заводе недалеко от Баку. Экипажу пришлось обучаться последним методам ведения работ – на буровой нового поколения многие операции автоматизированы.

Но как ППБУ, так и экипаж, уже прошли боевое крещение. Была пройдена рекордная проходка в 7 тысяч 411 метров на месторождении «Абшерон», которая подтвердила запасы месторождения для следующего этапа разработки. Сейчас бурение второго ствола подводной скважины, с которой будет производиться газ и конденсат на «Абшерон», завершено, идет установка оборудования. А «Гейдара Алиева» уже ждут на других морских структурах с надеждой на новые открытия.

Набравшись опыта на Каспии, СДС пробурила скважины на Средиземноморском шельфе Израиля, помогла турецкой национальной компании TPAO с активацией и подготовкой к работе бурового судна Fatih. Не так давно из Казахстана в Баку доставлена самоподъемная буровая установка Satti, которая после модернизации и возврата в строй будет также управляться CDC. В планах установки – бурение в азербайджанском секторе Каспия и потенциальные заказы в других.

Азербайджанский буровой контрактор - для BP

Успех азербайджанских буровиков не ограничивается СДС. Для оказания комплексных буровых услуг и бурения со стационарных платформ в 2007 году Госнефтекомпания и Absheron drilling company учредили еще одну буровую компанию - SOCAR AQS.

Молодая компания, профессионализм которой подтвержден международными сертификатами, успешно бурит скважины по заказу SOCAR на мелководной части «Гюнешли», на «Западном Абшероне» и «Булла Дениз». Среди ее заказчиков также операционная компания по разработке месторождения «Умид», где в сложных геологических условиях были пробурены и освоены две скважины на глубины свыше 6800 метров.

Весной прошлого года компания начала работать в Бангладеш по заказу Bangladesh Petroleum Exploration & Production.

Но, пожалуй, самым большим успехом компании стало создание совместного предприятия с известной буровой компанией KCADeutag под названием Turan Drilling & Engineering. В этом году компания подписала долгосрочный сервисный контракт на бурение и обслуживание скважин для BP. В настоящее время Turan работает на всех платформа месторождений АЧГ и Шах Дениз.

Как и в любой другой сфере, в нефтегазовом бурении прогресс и развитие продолжаются. На новой платформе для АЧГ – Azeri Central East, строительство которой началось на бакинских судоверфях, предусмотрено автоматизированное управление бурением. По словам Нила Филипса, менеджера BP по проекту Azeri Central East, это позволит убрать персонал непосредственно с буровой площадки - автоматизация позволит управлять процессом из удаленного места, а значит сделает операции еще более безопасными для буровиков.

Но и при дистанционном управлении процессом бурения машины заменить людей не могут, управлять и принимать решения должны буровики. Так что азербайджанским специалистам есть куда развиваться дальше.

(Автор: Кямаля Мустафаева)

Статья подготовлена в рамках конкурса, проводимого Советом печати Азербайджана и компанией SOCAR AQS, посвященной 25-летию со дня подписания «Контракта века»

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