Нефть дешевеет на статистике из США и КНР

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на данных об увеличении запасов сырья в США за прошлую неделю, а также на фоне неоднозначной статистики из Китая. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55%, до 59,57 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,19%, до 53,83 доллара за баррель.

Давление на цены на нефть продолжают оказывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю поднялись на 9,3 миллиона баррелей, хотя ожидался рост только на 2,9 миллиона.

Кроме того, трейдеры отыгрывают статистику из Китая, согласно которой темпы роста ВВП страны в третьем квартале замедлились до 6% в годовом выражении с 6,2% кварталом ранее. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали рост ВВП на уровне 6,1%. Показатель июля-сентября стал самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений. В то же время объем промышленного производства в стране в сентябре вырос в годовом исчислении на 5,8%. Рост ускорился с показателя августа в 4,4% и превзошел прогнозы аналитиков, которые ожидали его на отметке 5%.

"Хотя темпы роста ВВП Китая в третьем квартале были немного ниже ожиданий, это не стало шоком для трейдеров, и объемы торгов на рынке нефти низкие, поскольку слабые данные были ожидаемыми", — считает старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, поэтому стоимость сырья чувствительна к статистике из страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.