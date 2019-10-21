TAP внесет большой вклад в прогрессивную декарбонизацию экономики Европы - управляющий директор

БАКУ /Trend/ - Газ будет способствовать прогрессивной декарбонизации экономики в Европе, в которой такие инфраструктурные проекты, как Трансадриатический трубопровод (TAP), играют значительную роль.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на консорциум TAP AG, об этом сказал управляющий директор консорциума TAP Лука Скьеппати.

Он отметил, что энергетический переход, происходящий в Европе, имеет глобальные последствия.

Интегрированный национальный план по энергетике и климату европейских стран рассматривает газ как необходимое топливо для энергетического перехода, но также и как источник будущего, отметил управляющий директор TAP.

Скьеппати сказал, что мировой спрос на энергию вырос в прошлом году на 2,3 процента, и спрос на газ рос самыми быстрыми темпами, что обусловлено заменой угля.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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