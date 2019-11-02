Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 28 октября-1 ноября

2 ноября 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (28 октября-1 ноября) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 65,40 доллара за баррель, что на 0,8 доллара больше показателя предыдущей недели, сообщает в субботу Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 66,30 доллара за баррель, минимальная – 64,42 доллара.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 58,5 доллара за баррель, что на 1,4 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 59,39 доллара за баррель, минимальная – 57,94 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 60,26 доллара за баррель, что на 0,36 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 61,10 доллара за баррель, минимальная –59,22 доллара за баррель.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

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