Нефтяные Камни обеспечивают до 70% добычи нефти и газа SOCAR

БАКУ/Trend/ - До 70 процентов годовой добычи нефти и газа SOCAR, поступает с Нефтяных Камней.

Как сообщил Trend в ходе медиатура, посвященного 70-летию Нефтяных Камней, пресс-секретарь азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов, Нефтяные Камни сегодня - стратегический узел связи и инфраструктуры, объединяющий другие нефтяные месторождения Азербайджана.

Касаясь вопросов о процессе логистики нефти, Ахмедов рассказал, что добываемая здесь нефть после нагрева до 35-40 градусов в специальных печах транспортируется непосредственно по 70 километровому трубопроводу в Дюбендинский терминал и направляется по назначению на экспорт или обработку.

Прием, первичная обработка и передача на берег природного газа, добываемого на месторождении «Гюнешли» и платформе «Чираг-1», осуществляется через компрессорную станцию СКС, отметил пресс-секретарь.

"В 1994 году станция была сдана в эксплуатацию с проектной мощностью 4,2 миллиона кубометров в день. В результате проведенной в последующем модернизации его передаточная мощность доведена до 11 миллионов кубометров в сутки." - подытожил Ахмедов

Отметим, что Нефтяные Камни — поселок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова.

Нефтяные камни расположены на металлических эстакадах, сооруженных в 1949 году в связи с началом добычи нефти со дна моря вокруг Черных Камней — каменной гряды, едва выступающей на поверхности моря.

Подготовительные работы к бурению первой разведочной скважины на Нефтяных Камнях начались в июне 1949 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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