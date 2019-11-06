Изменились цены на азербайджанскую нефть

6 ноября 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста, пятого ноября составила 68,035 доллара за баррель, что на 0,125 доллара выше предыдущего показателя, сообщил в среду Trend, ссылаясь на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB, в турецком порту Джейхан, цена Azeri Light составила 66,55 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,39 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,85 долларов за баррель, что на 0,21 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого ноября составила 62,67 доллара за баррель, что на 0,15 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на шестое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 5 ноября 09:52
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 28 октября-1 ноября
Энергетика 2 ноября 11:57
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Энергетика 1 ноября 10:24
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 31 октября 09:48
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 30 октября 09:40
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 29 октября 09:58
Лента новостей
Корейцы намерены открыть в Узбекистане бизнес-инкубатор
ИКТ 10:16
Марат Башаров привезет в Баку "Идеальную игру"
Культура 10:13
В сентябре Стамбул лидировал по числу используемых в Турции автомобилей
Турция 10:06
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:04
Азербайджан уделяет особое внимание реформам в области перехода на безналичные расчеты - ЦБА
Финансы 10:04
Американское издание написало о Ходжалинском геноциде
Нагорно-карабахский конфликт 10:04
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
На одной из улиц Сабаильского района Баку начнется замена коммуникаций
Общество 09:44
Близятся к завершению строительные работы на приемном терминале в Турции
Энергетика 09:41