Изменились цены на азербайджанскую нефть

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста, пятого ноября составила 68,035 доллара за баррель, что на 0,125 доллара выше предыдущего показателя, сообщил в среду Trend, ссылаясь на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB, в турецком порту Джейхан, цена Azeri Light составила 66,55 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,39 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,85 долларов за баррель, что на 0,21 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого ноября составила 62,67 доллара за баррель, что на 0,15 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на шестое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.