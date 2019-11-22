Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

22 ноября 2019 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста двадцать первого ноября составила 68,14 доллара за баррель, что на 0,6 доллара выше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 64,09 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 2,03 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 62,13 доллара за баррель, что на 0,06 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, двадцать первого ноября составила 64,42 доллара за баррель, что на 0,91 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на двадцать второе ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

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