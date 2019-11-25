Завершено строительство греческого участка TAP

25 ноября 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Строительство греческого участка Трансадриатического газопровода (TAP) завершено, передает Trend со ссылкой на греческие СМИ.

Как сообщается, TAP начнет работать в тестовом режиме уже в декабре этого года.

«Ожидается, что TAP начнет поставлять природный газ в Грецию, Италию и Албанию в следующем году. Пробная эксплуатация займет несколько месяцев, а к 2020 году начнется коммерческая эксплуатация трубопровода», - говорится в сообщении.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2" азербайджанского газа через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются - "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) - от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года, в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Эти поставки начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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