Александо Охрименко: Проект TANAP серьезно увеличит стратегическую роль Азербайджана в регионе и мире

БАКУ/Trend/ - Азербайджан значительно выиграет от запуска ТANAP как в энергетическом, так и в экономическом отношении, заявил Trend известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко.

По мнению украинского эксперта, вместе с тем, данный проект серьезно усилит стратегическую значимость Азербайджана в регионе и мире.

"Реализация Трансанатолийского газопровода (TANAP) отвечает энергетическим и стратегическим интересам Азербайджана, Турции и Европы. Несомненно, это событие увеличивает интерес Европы к Азербайджану. Для Европейского союза Азербайджан привлекателен не только как поставщик энергоресурсов, но и как страна, выступающая гарантом энергобезопасности Европы. В большей степени это связано с тем, что Азербайджан, благодаря взвешенной внешней политике в регионе и мире, зарекомендовал себя в качестве надежного стратегического и торгово-экономического партнера, с которым можно строить серьезные планы по реализации масштабных проектов", - сказал эксперт.

По его словам, вклад Азербайджана в энергетическую безопасность региона и Европы был заложен еще в середине 1990-х годов, когда определилось начало энергетической стратегии страны.

"Сегодня мы видим, что меняется энергетическая карта региона, причем ключевую роль в этом процессе играет именно Азербайджан. Принятие в середине 90-х годов прошлого столетия двух политических решений имело определяющее значение в формировании нефтегазовой политики страны. Подписание 20 сентября 1994 года с 12 компаниями 8 стран мира "Контракта века" стало началом новой нефтяной стратегии Азербайджана. Как продолжение этой стратегии, подписание 6 июня 1996 года контракта на разработку газового месторождения "Шах Дениз" также сыграло важную роль в энергетической безопасности региона. Поэтому сегодня есть все основания полагать, что Азербайджан играет ключевую роль в реализации проектов мирового значения», - отметил Александр Охрименко.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

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