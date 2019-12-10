Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

10 декабря 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста девятого декабря составила 69,89 доллара за баррель, что на 0,17 доллара больше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 68,49 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 0,19 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 62,93 доллара за баррель, что на 0,64 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого декабря составила 66,88 доллара за баррель, что на 0,02 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на десятое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter:@IsmailovNargis

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели, 2-6 декабря
Энергетика 9 декабря 13:40
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 9 декабря 09:52
Нефть дешевеет на фоне статистики из Китая
Энергетика 9 декабря 09:40
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 6 декабря 10:28
Нефть дешевеет после роста ранее в ожидании новостей от ОПЕК+
Энергетика 6 декабря 09:38
Какие факторы окажут влияние на стоимость мировой нефти?
Энергетика 5 декабря 15:50
Лента новостей
Конгрессмены США согласовали оборонный бюджет
США 09:59
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:53
"КТК-Казахстан" продлевает тендер на поставку материалов
Тендеры 09:49
В Узбекистане определили меры по организации плодоовощных кластеров
Бизнес 09:48
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 10 декабря
Финансы 09:46
Минздрав о пожаре на рынке стройматериалов в Баку
Происшествия 09:44
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:33
В Узбекистане сварены в нитку почти 90 км труб для новых газопроводов
Энергетика 09:29
МЧС о пожаре на рынке стройматериалов в Баку
Происшествия 09:18