В Азербайджан прибыла делегация компании BP

БАКУ/Trend/ - Генеральный исполнительный директор компании BP Роберт Дадли и Бернард Луни, который заменит его в следующем году, совершили деловую поездку в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на компанию BP. Дадли и Луни прибыли в Баку вчера.

Бернард Луни, который в настоящее время возглавляет блок Upstream BP, заменит Дадли на посту генерального исполнительного директора BP пятого февраля 2020 года, а также станет членом Совета директоров компании BP.

Роберт Дадли проработал в компании BP более 40 лет, девять лет из которых он был генеральным исполнительным директором компании. Он уйдет с поста генерального исполнительного директора BP и станет членом Совета директоров четвертого февраля 2020 года и уйдет в отставку 31 марта 2020 года.

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