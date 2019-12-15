В Азербайджане увеличилось производство химической продукции

БАКУ/Trend/ - Открытие в начале 2019 года карбамидного завода SOCAR и завода SOCAR Polymer Государственной нефтяной компании Азербайджана, а также рост производства на других химических предприятиях позволили значительно увеличить производство химической продукции в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Эти шаги обеспечили рост экспорта в 3,6 раза. В 2020 году прогнозируется дальнейшее усиление этой тенденции. В первую очередь, ожидается, что производство карбамидных и полимерных предприятий будет расширяться до проектной мощности.

Кроме того, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию еще семь новых предприятий Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), что также повлияет на показатели роста производства и экспорта.

Отметим, что в развитие Сумгайытского промышленного парка в 2019 году было вложено 600 миллионов манатов инвестиций.

(Автор:Наргиз Исмаилова, Редактор: Ровшан Гусейнов)

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