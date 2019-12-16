Бахтияр Асланбейли: ВР перечислила в SOFAZ свыше $135 млрд (ВИДЕО)

16 декабря 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успехи, достигнутые Азербайджаном, конечно же, в первую очередь стали возможны благодаря правильной и решительной нефтегазовой политике.

Крупные проекты, реализованные при авторстве Президента Ильхама Алиева, за эти годы и повысили авторитет страны в мире, и укрепили азербайджанскую экономику. То есть, если бы не доходы от энергетического сектора, то Азербайджан не достиг бы сегодняшнего развития. В реализации всемирно значимых нефтегазовых проектов, конечно же сотрудничество с компанией ВР имеет стратегическое значение. В начале 90-х, в очень трудном геополитическом положении именно компания ВР поддержала реализацию исторических проектов, связанных с Азербайджаном.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал в понедельник Trend, вице-президент ВР Бахтияр Асланбейли. Он сообщил, что важная роль представляемой им компании в реализации этих проектов на ранних стадиях и то, что она была оператором проекта, имело большое значение.

"Это, в то же время вселяет чувство гордости. Потому что в течение 25 лет мы достигли реализации этих проектов в условиях безопасности. За это время не было зарегистрировано ни единой серьезной аварии, не было допущено человеческих жертв, операции осуществлялись безопасно. На сегодня добыто 3,6 миллиарда баррелей нефти, в государственный бюджет, в SOFAZ перечислено свыше 135 миллиардов долларов. Этот проект стал успешным с точки зрения как добычи, так и финансов. Другим фактором, обуславливающим успех проекта, являлось соответствие нефтегазовой промышленности страны современным стандартам", - сказал Асланбейли.

Он также подчеркнул, что в тяжелое для ВР время, в частности, во время аварии в Мексиканском заливе в 2010 году, когда вокруг репутации и будущего компании ходили неоднозначные слухи, Азербайджан был рядом с ВР.

"Азербайджанское государство подписало с компанией новый контракт по долевому распределению добычи. Подписание с ВР контракта таким влиятельным энергетическим центром, нефтегазовой страной как Азербайджан, было выражением доверия в ее репутацию и будущее, и это было высоко оценено компанией. На самом деле, это было своего рода поддержкой компании со стороны Азербайджана", - сказал Бахтияр Асланбейли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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