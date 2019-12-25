Запасы нефти на казахстанском участке "Женис" составят 500–700 млн баррелей

БАКУ/Trend/ - Российская нефтяная компания ПАО «ЛУКОЙЛ» надеется, что запасы нефти на казахстанском месторождении "Женис" составят как минимум 500–700 миллионов баррелей (около 70–100 миллионов тонн).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал газете «Коммерсантъ» глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

По словам Алекперова, именно в Казахстане и Азербайджане компания реализовала свои первые проекты.

«На сегодня, наверное, мы единственные, кто погружен в геологию и в палеоформирование запасов углеводородов в Каспийском бассейне, который мы в свое время изучали очень детально. Это позволило нам сконцентрироваться на наиболее эффективных месторождениях», - отметил Алекперов.

Он напомнил, что в Казахстане компания не так давно подписала большое соглашение по изучению огромной территории республики. То есть, отметил он, на данный момент компания ведет работу по интерпретации исторической сейсмики и геологического материала, который был передан Национальной компанией «Казмунайгаз».

«Эта работа рассчитана на два года, а потом мы надеемся провести переговоры по геологоразведке тех участков, которые интересны как нам, так и национальной компании Казахстана», - сообщил Алекперов.

Рассказывая об условиях работы компании в Казахстане в случае открытия месторождений, при совместном изучении участков, Алекперов отметил, что в связи с отсутствуем законодательства по соглашениям о разделе продукции, компания, как правило, участвует в проектах через совместные предприятия.

«При этом новый закон, который разрабатывался в том числе с нашим участием, дает нам возможность получать достаточно хорошую норму рентабельности и иметь в качестве партнера «Казмунайгаз». В рамках совместных предприятий мы берем на себя геологоразведочные риски, которые потом будут нам оплачены за счет совместной разработки месторождений», - заключил Алекперов.

Напомним, в апреле 2019 года, ПАО «ЛУКОЙЛ», министерство энергетики Казахстана и «Казмунайгаз» заключили контракт на разведку и добычу углеводородов на участке "Женис", расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря.

В соответствии с подписанным контрактом, основными минимальными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных 3-D работ.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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