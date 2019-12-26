Нефть дорожает в ожидании данных по запасам в США и на торговом оптимизме

26 декабря 2019 10:24 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть растут в четверг утром в ожидании снижения запасов сырья в США и на усилении оптимизма относительно перспектив торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные бирж.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3%, до 67,47 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,41%, до 61,36 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти оказывают ожидания того, что минэнерго США в конце недели сообщит о снижении запасов сырья в стране на прошлой неделе примерно на 1,8 миллиона баррелей после сокращения на 1,1 миллиона баррелей неделей ранее. Обычно данные за предыдущую неделю выходят в среду, однако в связи с рождественскими праздниками публикация перенесена на пятницу. В среду на сырьевых рынках торги не проводились в связи с католическим Рождеством.

Кроме того, поддержку настроениям инвесторов оказывают ожидания скорого подписания торговой сделки между США и КНР. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал в среду, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения.

"Поддержку ценам на нефть под конец года продолжает оказывать сочетание определенного прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, соглашения об сокращении добычи ОПЕК+ и замедления роста добычи сланцевой нефти. Все эти факторы указывают на то, что в начале следующего года цены на нефть могут показать динамику лучше, чем предполагалось всего несколько месяцев назад", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).

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