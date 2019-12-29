В праздники "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме

29 декабря 2019 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В нерабочие дни по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме.

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на ОАО, в связи с этим в центральном аппарате компании, в региональных управлениях энергоснабжения и продажи, в городских и районных электросетях будет применяться режим дежурства, таким образом аварийная служба и Call-центр 199 будут работать в круглосуточном режиме.

Для стабильного и качественного обеспечения потребителей электричеством в праздничные и нерабочие дни, а также с целью бесперебойного обеспечения электричеством мест проведения праздничных мероприятий, приняты все необходимые организационные и технические меры.

Общество просит потребителей обращаться по поводу возможных проблем в Сall-центр "Азеришыг" по телефону 199.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В этом году построено 5 новых подстанций - ОАО "Азеришыг"
Энергетика 28 декабря 19:31
Завтра на этих территориях Абшерона не будет света
Общество 18 декабря 20:07
Замминистра о новогодних каникулах в средних школах Азербайджана
Общество 12 декабря 16:00
Внесена ясность в ситуацию вокруг перебоев в электроснабжении регионов страны
Энергетика 10 декабря 16:53
В окрестностях столицы Азербайджана идет масштабная реконструкция сетей электроснабжения (ФОТО)
Энергетика 10 декабря 15:54
Самая высокая новогодняя елка в Баку будет установлена на площади Азнефть
Общество 9 декабря 19:59
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2020 год
Политика 19:52
В связи с деятельностью ГЭЦ создано до 60 тысяч временных рабочих мест
Общество 19:08
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 29.12.2019
Политика 19:00
Экспорт посредством иранского порта Шахид Бахонер увеличился на 95%
Бизнес 18:53
Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
Общество 18:41
Кабмин Азербайджана провел совещание по поводу поэтапного внедрения в стране ОМС
Общество 18:32
Азербайджанский производитель бурового оборудования налаживает экспорт в Европу
Бизнес 18:24
В Азербайджане откроется новый завод в сфере производства
Строительство 18:17
В Азербайджане будет проведено 100-летие Лейлы Бадирбейли
Политика 17:58